1ª DP esclarece furto de videogame avaliado em R$2,5mil

A Polícia Civil por meio da 1ª Delegacia, solucionou uma investigação de furto nesta terça-feira (17), após identificar o suspeito de ter se apropriado de um videogame avaliado em mais de R$2mil, em uma loja, do Shopping de Três Lagoas.



No dia 20, do mês de julho, deste ano, a vítima teria ido ao shopping e comprado um aparelho de videogame no valor de R$2,5mil. Após pagar pelo equipamento eletrônico, a vítima acabou esquecendo o embrulho sobre o balcão da loja e retornado horas depois.



Após perceber que outra pessoa havia elevado o videogame, a vítima procurou a 1ª Delegacia de Polícia Civil e registrou o boletim de ocorrência. Durante as investigações, os policiais civis descobriram que um homem de 26 anos, teria percebido o embrulho sobre o balcão e se apoderado, levando-o embora, caracterizando a apropriação indevida.

O homem de 26 anos, foi localizado pela Polícia Civil e segundo a nota, teria confessado o surrupio do videogame, entregando o mesmo ao delegado que após coletar o depoimento, autuou o homem de 26 anos, por furto. Após ser autuado, o mesmo foi liberado, para responder em liberdade.