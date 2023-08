1ª sexta-feira de agosto comemora o Dia Internacional da Cerveja

O Dia Internacional da Cerveja é comemorado na primeira sexta-feira do mês de agosto. Hoje é um dia especial para quem aprecia a bebida.

A cerveja é a bebida mais popular em todo o mundo, inventada há cerca de 10 mil anos atrás quando por acaso o homem descobriu o processo de fermentação, e em pequenas escalas foram surgindo as primeiras bebidas alcoólicas.

Segundo um estudo feito pelo Deutsche Bank, que pesquisou o preço de 500ml de cerveja em 48 cidades do mundo, descobriu que o brasileiro gasta em média 14% do salário mínimo com a bebida, o que corresponde a cerca de seis litros de cerveja por mês.

A cerveja consumida com moderação pode reduzir em 21% o risco de doença coronária e em 33% o risco do AVC, conforme divulgou o site saúde em dia.

