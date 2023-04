1º Ranch Sorting Estância Rebucci 2023 será neste sábado

Para quem gosta de competições estilo Rodeio, sábado (29), é dia de calçar a bota e colocar o chapéu na cabeça para curtir a 1ª Prova de Ranch Sorting Estância Rebucci 2023 em Três Lagoas.

A modalidade tem atraído cada vez mais competidores e público de várias cidades e estados como Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Paraná. Com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, o evento acontecerá a partir das 13h na própria Estância Rebucci, localizada no Alto da Boa Vista, próximo à Segunda Lagoa.

Haverá praça de alimentação, brinquedos infláveis para crianças e show com Zé Rico cover. Por ser beneficente, a entrada é 1kg de alimento não perecível. Toda arrecadação será revertida para o projeto Apae Rural.

Podem participar homens e mulheres a partir de 08 anos de idade e as inscrições seguem abertas até amanhã, sexta-feira (28). Conforme a organização, já foram feitas mais de 400 inscrições. Mais informações pelos contatos: (18) 99666-3447 (Geléia) / (67) 99896-3161 (Renato) e (67) 99962-0441 (Cabral).

A realização deste evento tem parceria com a União Três-lagoense de Associação de Moradores (UTAM).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a competição

O ranch sorting consiste em apartação de gado entre dois currais como acontece no dia a dia nas fazendas. Na arena, 11 gados estão numerados até o 9 e apenas 01 não possui número para dificultar a prova. Dois competidores entram na arena para separar os gados em ordem crescente a partir do número sorteado pelo locutor.

Exemplo: se for sorteado número 5, devem seguir após: 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 e 4. Só ganha a prova o peão que conseguir passar com os animais em menor tempo para o outro curral e na ordem correta. A modalidade tem como propósito preservar a integridade dos animais e respeito, é proibido tocar no gado, açoitar o cavalo, falar palavrões e troca de ofensa com o outro competidor.