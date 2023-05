1° Simpósio de Cardiologia e Imagem Cardiovascular começa hoje em Três Lagoas

Três Lagoas, cidade industrial, capital da celulose, cresce em ritmo acelerado, um dos municípios mais ricos da região Centro-Oeste, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é considerado o 9º município mais rico e o 104º do país e possui mais de 125 mil habitantes.

Com várias evoluções e a centralização dos atendimentos de saúde no Hospital Auxiliadora para a macrorregião Leste de Mato Grosso do Sul, correspondendo aproximadamente cerca de 500 mil pessoas. O hospital se reinventou mais uma vez e passou oferecer um atendimento de excelência para a especialidade de Cardiologia, por meio de uma equipe de ponta para dar todo apoio e suporte no atendimento e também passou a contar com exames importantes para o diagnóstico correto e eficaz como: : Angioplastia coronariana, Angio-Ressonância Magnética De Aorta Abdominal, Angio-Ressonância Magnética De Aorta Torácica, Angiotomografia Coronariana, Angiotomografia de Aorta Abdominal, Angiotomografia de Aorta Torácica, Cateterismo Cardíaco, Ecocardiograma Transesofágico, Ecocardiograma Transtorácico, Ressonância Magnética do Coração entre muitos outros.

Em vista disto, o Hospital Auxiliadora em parceria com a clínica Docor e Teleuma se uniram e discutiram sobre os eventos científicos, que muitos deles são organizados em grandes centros, em vista disso, tiveram a iniciativa de trazer até Três Lagoas, o I Simpósio de Cardiologia Imagem Cardiovascular, com intuito de aproximar profissionais de saúde para amplas discussões da área, trazendo grandes nomes da especialidade, do Brasil, Três Lagoas e Região que estarão marcando presença em dois dias de muita informação, troca de experiência e inovação na área de cardiologia.

O I Simpósio será um encontro memorável e uma das mais importantes iniciativas científicas da Região Costa Leste Sul-Mato-Grossense na área da multimodalidade em imagem cardiovascular e suas aplicações no diagnóstico, tratamento e acompanhamento, deste modo, o Simpósio em parceria com seus patrocinadores, apoiadores e grandes nome da Imagem Cardiovascular, com formação acadêmica de excelência propõe discussões e compartilhamento de conhecimento do mais alto nível.

Nomes como: Dr. Adelino Parro Júnior, Dr. Tiago Augusto Magalhães, Dr. Marcelo José de Carvalho Cantarelli, Dra. Adriana Xavier de Brito, Dr. Leonardo Jorge Cordeiro de Paula juntamente com os mediadores: Dra. Mariane Spotti e Dr. Julio Calil Neto e os componentes das discussões da mesa redonda: Dr. Eduardo Toniasso, Dr. Erick Bertin, Dr. Flávio Zago, Dr. João Paulo Nunes e Dr. Vitor Hugo Cavallini. Um time de excelência que enriquece e abrilhanta este grande evento que marca sua primeira edição no município.

O objetivo do Simpósio é trabalhar em prol a saúde e contribuir para os avanços na Cardiologia com expressivas reduções nas taxas de mortalidade, no aumento da sobrevida e na qualidade de vida das pessoas. O evento será realizado nesta sexta-feira (19), a partir das 14h e, no sábado (20), no Vila Romana Park Hotel, na avenida Ranulpho Marques Leal.