1º Simpósio de Cardiologia será realizado pelo Hospital Auxiliadora

O Hospital Auxiliadora irá realizar o primeiro Simpósio de Cardiologia de Três Lagoas, um encontro memorável e uma das mais importantes iniciativas científicas da Região Costa Leste Sul-Mato-Grossense na área cardiovascular, que pretende oferecer oportunidades de negócios, divulgação de tecnologia, enriquecimento científico, treinamentos práticos e claro, a oportunidade de reencontrar amigos e também criar novos vínculos científicos e comerciais. O diretor do Hospital Auxiliadora, Marco Calderon, e o cardiologista Júlio Calil Neto, participaram do programa RCN Notícias, desta sexta-feira (5), para explicar como será o simpósio e a importância dele para a região.

O objetivo do simpósio é trabalhar em prol a saúde e contribuir para os avanços na Cardiologia, com expressivas reduções nas taxas de mortalidade, no aumento da sobrevida e na qualidade de vida das pessoas.

Confira a entrevista abaixo: