CPA-2 e 2ºBMP ganham reforços para segurança na Costa Leste de MS

O Policiamento de Divisas da Costa Leste (CPA-2) e o 2º Batalhão da Polícia Militar (2ºBMP) de Três Lagoas estão sob novo comando. A cerimônia de posse aconteceu na sexta-feira (16), no quartel, e reuniu autoridades e a presença do comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

O comandante-geral da PM, coronel Renato dos Anjos destacou as prioridades e investimentos para a região leste do estado. “A prioridade é dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito pelos coronel Gil Alexandre e Ormay, e agora, Major Moreira, cuidar da nossa tropa e buscar investimentos junto ao governo do estado para fortalecer ainda mais a segurança pública na região, principalmente, na cidade de Três Lagoas”, explicou.

O novo comandante do CPA2, coronel Mauro Cesar Sales Ormay apontou as metas para o setor. “O sentimento, agora, é de desafio, tendo a missão cumprida aqui na nossa cidade. E como foi dito pelo comando-geral, é manter nossos índices em baixa. Nossas metas estão sendo planejandas, ficando a cargo de cada comandante de batalhão realizar na sua área. Estaremos dando apoio total a eles”, afirmou.

O segundo 2ºBMP abrange também Brasilândia e Selvíria e está sob o comandado do Major Ronaldo Moreira de Araújo, que possui experiência no batalhão das forças especiais (BOPE). “A ordem pública é muito dinâmica, uma hora quebrada por um problema, outra hora por outro. O importante é que sempre mantenhamos o controle da ordem pública. É identificarmos a anormalidade com rapidez e darmos uma resposta imediata, deixando isso como exemplo, que em Três Lagoas o crime ele não aumenta, a salubridade é mantida e a tranquilidade da população é garantida”, contou .

O policiamento de divisas abrange nove municípios da região leste de Mato Grosso do Sul, quem deixa o cargo é o coronel Gil Alexandre da Rocha. “Nós tivemos a alegria de alcançar aquele patamar de Três Lagoas ser a 4ª cidade mais segura do centro-oeste e a 1ª cidade mais segura de Mato Grosso do Sul. Isso se deve a essa tropa engajada, com vontade de trabalhar e se preocupando com a população. Esse foi um desafio que conseguimos”, comemorou.

