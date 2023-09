2ª edição da Corrida do Papeleiro será em Três Lagoas

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose (Sititrel) realizará a 2ª edição da Corrida do Papeleiro, em Três Lagoas. As inscrições são limitadas e seguem abertas para preenchimento das últimas 50 vagas, através do site, onde está disponível mais informações sobre o evento.

A corrida acontecerá no dia 24 de setembro, as 7h. O local da largada será em frente ao Sititrel, na Nova Três Lagoas. O percurso da corrida será nas redondezas do bairro do sindicado. Haverá corrida de 10 e 5 km, caminhada de 5 km e uma corrida exclusiva para os papeleiros de 5 km.

O evento comemora o ‘Dia do Trabalhador Papeleiro’, profissional que atua nas indústrias do papel, papelão e artefatos de papel. “Na 1ª edição, o pessoal aproveitou bem a festa. É muito trabalhado, mas é gratificante”, expressou o secretário do Sititrel, Júlio Miranda.

A previsão é que 350 pessoas participem da corrida. Os participantes receberão camisetas e medalhas, além de água durante o percurso e frutas e suco, após a corrida. Haverá premiação por classificação, masculino e feminino, 1º ao 5º geral, 1º ao 3º faixa etária e 1º ao 3º papeleiro da indústria.

O valor da inscrição é R$ 50,00 e 2L de leite opcional. Terá reembolso para sócios do sindicato.

