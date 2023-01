2º Batalhão da PM de Três Lagoas terá novo comandante

O 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas terá novo comandante em 2023. O tenente-coronel Mauro César Sales Ormay, que era comandante do 5º Batalhão da PM de Coxim (MS), é quem vai assumir a unidade, na “capital da celulose”, e comandar um efetivo superior a 200 policiais.

O atual comandante de Três Lagoas, Marcos do Nascimento Silva, foi promovido de tenente-coronel para coronel. Dessa forma, ele passa a assumir o Comando de Policiamento de Área – 3 (CPA - 3), no município de Aquidauana.

As promoções foram divulgadas no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul. A cerimômia de posse para as novas funções deverá ocorrer ainda no mês de janeiro.