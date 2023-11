2º Batalhão da PM de Três Lagoas terá novo comandante

O 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas deverá ter novo comandante a partir de 2024. Isso porque o tenente-coronel Mauro Cesar Sales Ormay, que atualmente está à frente do Batalhão, foi promovido ao posto de coronel. A promoção foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ormay atuava no 5º Batalhão da PM de Coxim e há menos de um ano, assumiu o desafio de garantir a segurança pública na “capital da celulose”, sendo em empossado no cargo, em fevereiro de 2023. Agora, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) avalia quem vai assumir a unidade e comandar um efetivo superior a 200 policiais.

A intenção nos bastidores é interromper a “dança das cadeiras” no cargo, já que em menos de três anos, três comandantes assumiram a PM, em Três Lagoas, sendo um deles, por apenas seis meses.