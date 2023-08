2º Batalhão da Polícia Militar celebra 33 anos na Costa Leste

O 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas fez aniversário e completou 33 anos na região Leste de Mato Grosso do Sul. A cerimônia de comemoração foi realizada na manhã desta quarta-feira (23), e reuniu dezenas de pessoas na unidade. Atualmente, são 700 policiais militares que integram o Segundo Batalhão.

O batalhão também é responsável pela segurança pública de municípios vizinhos, como Selvíria, Brasilândia e Água Clara. Diversas autoridades como secretários, vereadores e os prefeitos de Selvíria, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, marcaram presença na solenidade.

Um novo concurso público deverá ser aberto pelo Governo do Estado, com mais de 500 vagas para o setor de segurança. Serão 500 soldados e 20 oficiais previstos para o concurso, que deverá ser aberto no mês de outubro. Com a chegada de novas fábricas, a preocupação também se dá com o reforço da segurança diante de aglomerações de pessoas.

Confira a reportagem completa: