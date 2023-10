2°BPM divulgou balanço de setembro do canil setorial

Foi divulgado pelo 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar) nesta quarta-feira (4), nota à imprensa com dados e balanço das ações do Esquadrão de Ações Especiais com Cães no mês de setembro nas cidades atendidas pelo 2°BPM, como Água Clara, Selvíria, Brasilândia e Três Lagoas.



De acordo com o informativo da PM, um total de 165kg de drogas, foram apreendidas em ações em que o canil foi solicitado. 67 carros fiscalizados, 162 pessoas abordadas para averiguação, 19 veículos de grande porte fiscalizados, 4 operações, 4 pessoas levadas à plantões policiais e 3 ocorrências de apoio à outros órgãos policiais e de fiscalizações.



Para a Polícia Militar, o Esquadrão de Operações Especiais com Cães, é de suma importância no combate ao tráfico de drogas, devido o crime organizado, utilizar das mais variadas formas de tentativa de burlar as fiscalizações nas ações criminosas de tráfico de drogas e armas.

A Polícia Militar informa ainda, que a participação da sociedade é primordial para o auxilio dos militares no combate ao crime organizado e ações delituosas e que denuncias anônimas podem ser feitas pelo telefone de emergência 190, ou o WhatsApp do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), (67) 3919 7900, ou no fixo (67) 3919 9737, e no telefone (67) 3919 3738.