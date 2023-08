Edição da 33ª Festa do Folclore começa na próxima semana

Os preparativos estão a todo vapor para a montagem de toda a estrutura da 33ª Festa do Folclore, realizada pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas. O evento vai acontecer entre 17 e 20 de agosto, na Esplanada NOB. De acordo com o secretário de desenvolvimento econômico, José Aparecido de Moraes, para este ano, haverá muitas atrações.

A praça de alimentação será composta por 21 associações. Os representantes já estiveram reunidos com a comissão organizadora da festa, tratando de como vai funcionar nos dias do evento. O secretário adiantou que os preços serão acessíveis e que o prefeito pediu para não haver exploração nos valores dos produtos que serão comercializados na festa. O esquema de segurança também já foi definido.

No dia 17 de agosto, a abertura da festa será com a dupla sertaneja Matogrosso e Mathias. No dia 18 será o tão aguardado show do Raça Negra. Dia 19 é a vez da grande voz do sertanejo, Roberta Miranda, e no dia 20, a dupla Guilherme e Santiago, encerra o evento.

