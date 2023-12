3ª DP prende suspeito conhecido como 'Galego' e responsável por onda de furtos

A Polícia Civil por meio da 3ª Delegacia, prendeu um homem, de 28 anos, conhecido no mundo do crime pelo apelido de “Galego”, na manhã desta quinta-feira (7), após uma onda de furtos em residências, no bairro Santos Dumont, região sul de Três Lagoas. O suspeito foi reconhecido por quatro furtos e levado até a delegacia para prestar depoimento. Ele confessou os crimes e relatou ter vendido televisores, notebook e fritadeira elétrica, para pessoas desconhecidas, no bairro São João.

Após prestar depoimento, o homem recebeu voz de prisão pelos crimes de furto qualificado, arrombamento de residência entre outros, e será apresentado à Justiça.

Caso seja condenado, as quatro ocorrências de furto se somadas poderão render em mais de 10 anos de prisão, para o principal responsável pelo crime, ocorreu nos últimos dias, na região dos bairros Santos Dumont e Parque São Carlos.