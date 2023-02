Terceira etapa do campeonato de 'Ranch Sorting' será na sexta e sábado

Nesta próxima sexta-feira e sábado (10 e 11), será realizada a 3ª e última etapa do campeonato de 'Ranch Sorting' , no Parque de Exposições “Joaquim Marques de Souza” de Três Lagoas.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) e sob organização da G&M – Gimenez e Milanezi e União Três-lagoense de Associação de Moradores (Utam), a competição que vem se destacando na modalidade de esportes rurais promete agitar a cidade e fazer a alegria das famílias e amantes de provas no estilo rodeio.

Com mais de 300 inscrições, o evento terá a participação de competidores de vários estados, como: São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, disputando nas diversas categorias.

Conforme os organizadores Toninho Milanezi e Douglas Gimenez, o evento é solidário e o público pode colaborar com 1 kg de alimento não perecível na entrada. Todo o material arrecadado será revertido para a União Três-lagoense de Associações de Moradores para atender as famílias carentes.

Na sexta, os portões serão abertos às 17h, horário de início das provas. Às 21h tem show com a dupla Anderson Mattos e Claudinho. No sábado, o “ranch” começa às 9h, abrindo com as últimas disputas e premiação na sequência. A animação ficará por conta da dupla Juliano e Vinícius às 21h30.



Os organizadores agradeceram a todos os apoiadores, patrocinadores e público que participaram tanto das duas edições anteriores, como desta. “Sem este apoio nada seria possível. Convidamos a toda população para prestigiar esta nova modalidade, que demonstra a interação entre o ser humano e o animal de forma cuidadosa, assim como acontece no dia a dia do peão boiadeiro”, concluiu Douglas.

SOBRE O RANCH SORTING

O ranch sorting consiste em apartação de gado entre dois currais como acontece no dia a dia nas fazendas. Na arena, 11 gados estão numerados até o 9 e apenas 01 não possui número para dificultar a prova. Dois competidores entram na arena para separar os gados em ordem crescente a partir do número sorteado pelo locutor.

Exemplo: se for sorteado número 5, devem seguir após: 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 e 4. Só ganha a prova o peão que conseguir passar com os animais em menor tempo para o outro curral e na ordem correta. Preservando a integridade dos animais e respeito à modalidade, é proibido tocar no gado, açoitar o cavalo, falar palavrões e troca de ofensa com o outro competidor.