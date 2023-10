3ªDP prende mulher que teria pago R$100 em carro furtado

Três pessoas acabaram presas pelas práticas de furto e receptação de um carro furtado durante investigações de combate ao crime por parte da 3ª Delegacia de Polícia Civil nesta quarta-feira (4) durante trabalhos investigativos no bairro Jardim Alvorada, região leste de Três Lagoas.



Em nota à imprensa, a Polícia Civil informou que investigadores da 3ª DP, descobriram que um carro VW Gol, furtado de um idoso de 75 anos, no bairro Paranapungá, estaria escondido no bairro Nossa Senhora Aparecida, com uma mulher, identificada como “Tina”, 38 anos.



Durante investigações de furtos praticados por um suspeito, identificado pelo apelido de “Cachorrão”, que estaria com mandado de prisão, os investigadores descobriram que o suspeito, estaria escondido em uma residência no Jardim Alvorada. Foi feita uma diligência até o local, onde “Cachorrão” estaria escondido.

Ao perceber a chegada da viatura da 3ª DP na frente da residência, “Cachorrão” teria tentado fugir pulando muros de residências vizinhas, mas sem sucesso, acabou detido e preso. Na casa onde “Cachorrão” estaria escondido, os investigadores encontraram um homem identificado pelo apelido de “Mãozinha”, suspeito de vários furtos de veículos na cidade.

“Mãozinha” de 34 anos, já vinha sendo investigado pelo sIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, por um furto no bairro Paranapungá, onde um VW Gol, havia sido subtraído de um idoso.

“Mãozinha” teria confessado o furto e informado que o carro teria sido vendido para uma mulher de apelido “Tina”, que mora no Nossa Senhora Aparecida.

Após a confissão, os investigadores foram até a residência onde “Tina”, reside.

A mulher que teria confessado ter comprado o carro, ciente ser produto de furto e pago R$100,00 ao “Mãozinha”, recebeu voz de prisão pela prática de receptação dolosa. O trio foi levado ao plantão policial onde “Mãozinha” foi autuado pelo crime de furto qualificado e entregue à 1ª DP, “Tina” foi autuada em flagrante pelo crime de receptação e presa. Já o “Cachorrão” recebeu voz de prisão, por ter uma mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Justiça de Mato Grosso do Sul e levado ao PSM (Presídio de Segurança Média).