42 atletas amadores participaram do 1º Festival de Nado Livre da Sejuvel

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), realizou neste sábado (12), o 1º Festival de Nado Livre, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus I.

Participaram do Festival 42 atletas amadores, das categorias mirim I e II, infantil I e II, juvenil I e II, petiz I e II e absoluta. Os competidores foram da Sejuvel, Academia Medsport, Mamede Natação e Colégio Salesiano Dom Bosco.

O torneio serviu de iniciação de várias crianças, que tiveram a primeira experiência de disputar um campeonato, foi o caso de Luiza Mikaely Santos Silva, de 11 anos, que faz parte do projeto da Sejuvel. “Nunca participei de uma competição, será a minha primeira vez, mas estou tranquila, gosto de nadar”, disse a jovem.

O projeto é comandado pelos professores Rustem Leal Irabe e Wesley Pinheiro Ribeiros.

Rustem ressaltou que esta foi a 1ª edição do Festival, mas que haverá mais torneios. “A nossa meta é realizar outras edições. Pretendemos marcar o próximo para outubro, iremos fazer um evento maior e melhor ainda.”

Todas as escolas do município foram convidadas para participar, explicou o professor Wesley. “Tivemos uma boa adesão, mesmo faltando crianças que estavam inscritas. Queremos a participação de mais escolas no próximo, para estimular nossos atletas.”

Durante seu discurso o secretário da Sejuvel, Rialino Medeiros, agradeceu a participação de todos presentes e trouxe boas notícias para os nadadores. “Estamos trabalhando no projeto para construção de três piscinas no Ginásio Cacilda Acre Rocha, sendo uma semiolímpica e duas para hidroginástica e biribol.”