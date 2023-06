4º Festival de Bandas e Fanfarras será realizado no Ginásio de Esportes "Cacilda Acre Rocha"

O 4º Festival de Bandas e Fanfarras de Três Lagoas que seria realizadona Esplana NOB, nesta quarta-feira (14), teve que ter o local alterado devido a chuva persistente e a queda na temperatura. Dessa forma, o evento será realizado no Ginásio Municipal de Esportes Professora “Cacilda Acre Rocha”.

Mesmo com a mudança de local, o festival terá início às 19h, sob a organização da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e apoio de diversas outras pastas das administração municipal.

Reunindo quase 650 músicos das bandas de dez cidades de Mato Grosso do Sul, mais as bandas anfitriãs, somando um total de 855 pessoas, o evento já se tornou tradicional e faz parte das festividades da emancipação política e administrativa da cidade, que completa 108 anos, no dia 15 de junho.

O ginásio municipal fica localizado na avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Santos Dumont.

Confira as bandas que vão participar:

Anfitriãs

Banda Musical Cristo Redentor

Banda Musical XV de Junho

Banda Musical Jomap

As três somam um tota de 205 integrantes

Convidadas

Banda Marcial Manoel Bonifácio, com 100 integrantes (Campo Grande);

Banda Municipal de Costa Rica, com 50 integrantes (Costa Rica);

Banda Marcial Getúlio Vargas, com 100 integrantes (Nova Andradina);

Associação da Guarda Mirim e Banda Cristo Rei, com 48 integrantes (Água Clara);

Banda Marcial Municipal Santa Maria de Selvíria, com, 25 integrantes (Selvíria);

Banda Musical Municipal Professor Ezequiel Balbino, com 75 integrantes (Anaurilândia);

Banda Municipal 30 de Setembro de Camapuã, com 60 integrantes (Camapuã);

Banda de Música Municipal Professor Isaac Borges Capillé, com 90 integrantes (Ponta Porã);

Banda Marcial de Inocência, com 60 integrantes (Inocência);

Banda Musical de Paraíso das águas, com 50 integrantes (Paraíso das águas).