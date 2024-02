5ª Copa das Comunidades vai movimentar os campos da cidade

Domingo (4) a bola volta a rolar pelos ‘campos de terrão’, é a 5ª Edição da Copa das Comunidades, em Três Lagoas. O torneio é a maior competição de futebol amador da cidade e nesta edição, recorde na participação dos times representando suas comunidades. Ao todo, 52 times irão disputar o torneio, que é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas.

“Nós temos um calendário anual com todos os eventos esportivos e, por conta de 2024, ser um ano eleitoral nós estamos antecipando alguns torneios para o primeiro semestre do ano,”explicou o secretário Antônio Rialino da Sejuvel.

Ainda de acordo com o Secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Antonio Rialino, essa quinta edição promete superar todas as expectativas e as edições anteriores, pois o torneio vai reunir times de vários bairros da cidade. “A 5ª Copa das Comunidades, vai atrair mais de mil atletas de diversos pontos da cidade, vamos aproveitar também para dar início ao campeonato amador. E neste ano temos uma novidade, vamos realizar um campeonato com os atletas mais experientes, da velha guarda, o torneio 60+”, ressaltou o secretário.

Ainda sobre a Copa das Comunidades, o atual time campeão, Renyer Som e Assessórios, vai entrar em campo em busca do bicampeonato. O Time se consagrou campeão em 2023, após vencer 35 times adversários, quando levou não só o troféu de campeão, mas o prêmio em dinheiro.

A bola rola no jogo de abertura, domingo (4), às 7 horas, no Campo da Arena dos Atletas, no bairro Jardim Maristela. O evento começará com o “Torneio Início”, envolvendo todas as equipes participantes. O primeiro colocado garantirá 3 pontos, o segundo lugar 2 pontos, enquanto o terceiro e quarto lugares levam 1 ponto cada.

As partidas devem movimentar Três Lagoas já que os jogos devem acontecer em vários campos pela cidade, incluindo Jardim Maristela, Vila Piloto, NOB (Poeirão), Vila São João (Arena Botafogo), Jupiá, Vila Maria, Paranapungá e Jardim Ipanema.

Disputa

O formato de disputa permanece semelhante aos anos anteriores, com 52 times divididos em 13 grupos de 4 equipes. Na fase de classificação, jogarão entre si nos grupos, e os 32 melhores pontuados avançarão para a fase final eliminatória.

Uma Assembleia Geral da Copa foi realizada em 25 de janeiro na sede da Sejuvel, com a participação dos representantes de cada time. Durante a reunião, foram apresentados e discutidos o formato de disputa e o regulamento da competição. A expectativa é de um torneio acirrado e emocionante, demonstrando o compromisso da comunidade com o esporte local.