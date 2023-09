Quinta edição da feijoada beneficente 'Feijão Amigo' será neste sábado

O projeto ‘Comunidade Educa’ vai realizar neste sábado (16), a 5ª edição do ‘Feijão Amigo’, das 12h as 19h, na Papillon Eventos, na BR-262, em Três Lagoas. A tradicional feijoada visa arrecadar fundos para o projeto, que ajuda crianças e adolescentes carentes em vulnerabilidade social, em Três Lagoas.

Os ingressos podem ser comprados pela internet em www.bilheteriadigital.com, ou, nos postos de venda, presencial, Escritório Aliança e Loja Aparatto, em Três Lagoas. Comprando o convite ganha-se uma camiseta do evento. O valor do 2º lite é R$ 180,00. Telefone para contato (67) 99125-8830.

No evento terá atrações culturais e musicais. Terá também um espaço kids. Além de um Food Park de sobremesa e ambiente de bebidas, chopp e open caipirinha free.

Em entrevista ao RCN Notícias, a represente do ‘Comunidade Educa’, Vandressa Borges, explicou que o projeto é de inclusão digital e desenvolvimento profissional. O objetivo é dar novas perceptivas e profissionalizar as crianças e adolescente carentes. “O assistencialismo é imediatista, ajuda só no momento. Queremos atingir o íntimo da criança, para o projeto mude a vida delas”, expressou.

Sobre o projeto

O projeto ‘Comunidade Educa’ é uma associação filantrópica sem fins-lucrativos, mantida por voluntários e doações. O ‘Feijão Amigo’ é o principal evento que visa arrecadar fundos para manutenção do projeto. O projeto começou na Escola Professora Marlene Noronha Gonçalves, de forma assistencialista, ofertando oficinais e lanches para cerca de 100 criança, no bairro Vila Verde.

Atualmente, o ‘Comunidade Educa’ foi ampliado com o intuito de promover formação profissional aos jovens carentes em vulnerabilidade social. O projeto está com inscrições abertas e fica localizado ao lado do Ginásio Municipal, em Três Lagoas. São ofertadas 40 vagas, distribuídas 20 em cada turno, manhã e tarde. Para participar, o interessado deve ter de 14 a 19 anos.

