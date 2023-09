7 de Setembro: centenas de pessoas acompanham desfile no Centro de Três Lagoas

O tradicional desfile cívico de 7 de Setembro reuniu centenas de pessoas, em Três Lagoas, na manhã desta quinta-feira. Com o céu parcialmente nublado, muitos moradores aproveitaram para acompanhar a solenidade, na Esplanada da NOB, no Centro, que marca as comemorações da Independência do Brasil.

Famílias se concentram no local desde cedo para acompanhar o desfile. Alguns levaram bandeira do Brasil e escolheram roupas nas cores verde e amarelo para participar do evento. O desfile contou com 20 entidades participantes, como a corporação do Corpo de Bombeiros, polícias Militar, Civil, Federal, Exército, equipes do setor da Saúde, além de grupos escolares, entre outros.

Confira abaixo a galeria de fotos: