8ª Feira do Peixe vai até às 19h desta quinta-feira

Quem ainda não participou da 8ª Feira do Peixe, tradicionamente realizada na Semana Santa, em Três Lagoas, terá até às 19h desta quinta-feira (5) para realizar a compra do pescado. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedect), o horário de funcionamento nesta quinta-feira foi estendido.

Antes o previsto para encerrar era às 13h. A tradicional Feira do Peixe ocorre na Feira Central de Três Lagoas, na avenida Rosário Congro, e foi instituída pela lei nº 3167 de 29 de junho de 2016. Outras informações podem ser obtidas pelos pelos telefones (67) 3929 – 9870 ou 3929 – 9873.

Confira os detalhes abaixo: