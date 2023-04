9ª Conferência Municipal de Saúde debate diretrizes da área para os próximos anos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), junto com o Conselho Municipal de Saúde promoveram nos dias 31 de março e 01 de abril, a 9ª Conferência Municipal de Saúde, um debate entre os segmentos da sociedade, visando propor diretrizes para um modelo aprimorado de atenção à saúde para os próximos anos.

O evento é uma etapa de debate entre todos os segmentos da sociedade com o objetivo de avaliar a situação de saúde do município e estabelecer as proposições para subsidiar a elaboração dos Planos Plurianuais de Saúde nas esferas estaduais e nacional com vigência de 2024 a 2027.

Neste ano o tema da Conferência que aconteceu no auditório da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS Campus II foi “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”.

Primeira a dar boas-vindas e discursar, a secretária municipal de Saúde, Elaine Furio, ressaltou que estar naquele momento, no auditório onde formou, aprendeu a enfermagem e a importância de uma Conferência, e hoje estar como secretária é muito emocionante e salientou, “São dois dias valiosos para o Sistema Único de Saúde (SUS), é preciso resgatar e reconhecer as lutas dos movimentos populares, reforma sanitária e o próprio processo de redemocratização do Brasil que nos trouxe até aqui, um momento que nos faz refletir o processo histórico de construção do SUS”, disse.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Milton Gomes Silveira, explicou que “o SUS tem como premissa a participação popular na formulação e fiscalização das políticas públicas das três esferas do governo, denominado controle social do SUS, e as Conferências e Conselhos Municipais fazem parte desse controle” enfatizou.

Cassiano Maia, representando a Câmara Municipal, o vereador e Presidente do Legislativo Municipal, cumprimentou todos presentes e em especial a equipe da SMS pela organização do evento e comentou “É fundamental a participação da população nesses dois dias, como papel fundamental, em representar o SUS, o Município, o Estado e a nação brasileira” expressou o presidente.

PALESTRANTES

No dia 31 (sexta-feira), logo após a fala das autoridades o primeiro que iniciou a serie de palestras foi Felipe Proenço de Oliveira, médico de Família e Comunidade, secretário adjunto de Atenção Primaria à Saúde do Ministério da Saúde, logo após a educadora e administradora, mestre em desenvolvimento local, especialista em Gestão Hospitalar, Gestão Clínica e em Assessoramento e Consultoria na área de Gestão Pública e Saúde Coletiva, Dinaci Vieira Marques Ranzi.

Já no sábado (1º), ministraram palestra o defensor público estadual, especialista em Direito Público, especialista em Coaching Linguagem Eriksoniana, Olavo Colli Junior, o autor do livro “Tratado de Atenção Domiciliar”, o médico da Família e Comunidade, doutor em Educação e Saúdem membro do Grupo de Pesquisa Togheter Trial, Leonardo C. Monteiro Savassi, seguido por Edirlei M dos Santos, professor associado a UFMS, atua nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade. E por fim, o médico da família e comunidade e da Vigilância Epidemiológica (VIGEP) da SMS, Vinícius de Jesus Rodrigues.

Após as discussões, foi formulado o Relatório Final da Etapa Municipal, com as diretrizes do Plano Plurianual. O documento será enviado à Comissão Organizadora da Conferência Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul, no próximo mês.

A etapa nacional, que será a 17ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrerá em Brasília, de 2 a 5 de julho de 2023, onde o Relatório Nacional Consolidado, elaborado pela Comissão de Relatoria, com base nos Relatórios das Conferências Estaduais, será analisado e votado.