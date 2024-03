'A Casa dos Sonhos' já tem 18 finalistas

Os primeiros finalistas da promoção ‘A casa dos Sonhos’ foram conhecidos durante uma gincana que movimentou o ginásio poliesportivo Professor Eduardo Milanez, na Lagoa Maior, em Três Lagoas. Ao todo foram 60 clientes sorteados durante o mês de fevereiro.

Eles foram convocados para participar de uma dinâmica, no último sábado (2), que consistia escolher uma chave a qual se abrisse a porta classificava para a final. Dos sorteados em fevereiro, 18 se classificaram para a grande final que acontece em outubro deste ano.

Porém, os pré-sorteios continuam, às sextas-feiras do mês, no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1. Para participar e ter a chance de ser pré-selecionado é só comprar nas lojas parceiras da promoção. Você aponta a câmera do seu celular para o QRCode, preencha um cupom virtual e, depois, é só cruzar os dedos e torcer para ser classificado para a final.