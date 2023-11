A Casa é Sua: cuidados com a pele do rosto

Nesta terça-feira (28), o quadro ‘A Casa é Sua’ do programa TVC Agora, falou de mitos e verdades sobre cuidados com a pele do rosto, em uma entrevista com o dermatologista, Dr. Ernani Vilela.

O dermatologista falou da importância do uso diário do protetor solar, tratamentos caseiros, uso de produtos de beleza e maquiagem, cravos e espinhas e limpeza de pele.

O ‘A Casa é Sua’ é exibido no programa TVC Agora da TVC HD Canal 13.1.

Continue Lendo...

Assista a entrevista completa abaixo: