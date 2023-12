A Casa é Sua: Dia Nacional do Médico da Família

Nesta terça-feira (5), o quadro ‘A Casa é Sua’ do programa TVC Agora, abordou sobre o Dia Nacional do Médico da Família, em uma entrevista com o Dr. Vinicius Neves, para falar da profissão que atende a comunidade de Três Lagoas.

Dr. Vinicius Neves falou sobre a carreira e suas especialidades, além disso, comentou sobre a diferença entre o médico da família e o clínico geral, entre outras dúvidas sobre a profissão do Médico da Família, que é comemorado em 5 de dezembro.

O ‘A Casa é Sua’ é exibido no programa TVC Agora da TVC HD Canal 13.1.

Assista a entrevista completa abaixo: