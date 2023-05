No quadro ‘A Casa é Sua’ desta terça-feira (23), exibido na TVC HD canal 13.1, no programa TVC Agora, a Mari Verdan apresentou o projeto “Ler é preciso” que busca incentivar à leitura para crianças. A Cilene Queiroz é coordenadora do projeto e explica como ele funciona aqui em Três Lagoas.

Confira a reportagem completa: