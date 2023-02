A Cidade precisar revisar seu Código de Posturas

Três Lagoas cresce a passos largos. Polo econômico da região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, abriga três fabricas de celulose e abarcará os reflexos da construção de mais uma desse setor que se construirá brevemente em Inocência.

Portanto, estamos consolidados como o município que abriga a maior produção nacional de celulose, sem contar ainda que registraremos os reflexos econômicos da nova fábrica da Susano, que se ergue em Ribas do Rio Pardo.

A implantação de novas linhas férreas pela iniciativa empreendedora dos fabricantes de celulose para o escoamento dessa mega produção e transporte da matéria prima básica e fundamental – o eucalipto – ligará Três Lagoas a Aparecida do Taboado para a conexão com a Ferronorte visando o escoamento da produção destinada para exportação aos portos de Santos ou Paranaguá, certamente, será mais um fator para o crescimento da economia local.

As perspectivas de Três Lagoas são as melhores para o seu desenvolvimento industrial e comercial, que conta com mais de cinquenta outras indústrias. Cresce ainda, a renovada expectativa da retomada da construção da fábrica de fertilizantes da Petrobras paralisada há oito anos, mas que é de fundamental importância para o agronegócio brasileiro que precisa de fertilizantes para a correção do solo para assegurar níveis elevados de produtividade.

Nessa esteira, se aguarda a implantação de um porto seco, que permitirá para fins de exportação o trâmite perante a Receita Federal da documentação dos produtos destinados à exportação. Essa providência de caráter fiscal esteve no foco das administrações do município e do Estado, mas tudo indica não progrediram, mas precisa ser retomada, considerando os serviços que serão prestados decorrentes do funcionamento desta aduana, que incrementará mais movimento comercial para Três Lagoas.

Diante deste quadro de boas perspectivas a cidade cada dia que passa se estrutura sob o aspecto urbanístico. Entretanto, uma questão precisa ser observada sob o aspecto de seu ordenamento. Entre tantas, impõe a implantação do zoneamento da cidade, impondo-se para quais regiões da cidade se pode instalar empreendimentos comerciais e outros de diversão, como o de bares, restaurantes e casas noturnas de diversão.

A população não pode ficar a mercê de estabelecimentos de diversão que vão se misturando no meio de residências, os quais acabam por perturbar o sossego público e de famílias com a emissão de sons em elevado volume, assim como causando aglomeração de pessoas em frente a estes estabelecimentos em consequência da intensa movimentação de carros e motocicletas, invariavelmente, emitindo pelos seus escapamentos sons ensurdecedores.

O poder público municipal constituído pela Prefeitura e a Câmara Municipal precisa com urgência revisar a legislação vigente para estabelecer critérios para liberação de alvará de funcionamento para qualquer estabelecimento que queira operar comercialmente na cidade. Estabelecidas essas regras é certo que todos viverão harmoniosamente em paz e com sossego, salvos dos incômodos que constrangem, incomodam e exigem ação policial para garantir a ordem pública.