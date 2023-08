Cultura abre vagas para os cursos de viola caipira e fotografia

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) informa que ainda restam vagas para os cursos de viola caipira e fotografia.

O curso de fotografia é destinado para pessoas maiores de 14 anos de idade e que tenha celular com boa câmera fotográfica, as aulas são no período noturno. Já o curso de viola caipira acontece no período vespertino e voltado para maiores de 12 anos.

Quem se interessar deve procurar a Diretoria de Cultura para efetuar a matrícula, são exigidos os seguintes documentos: cópia do RG, CPF, comprovante de residência e matrícula escolar (para estudantes), no caso dos menores de idade, também é necessário apresentação da cópia do RG e CPF do responsável.

A Diretoria de Cultura está localizada na avenida Rosário Congro, número 560 – Centro. O horário de atendimento é das 7h às 11h e, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (67) 99206-9372.