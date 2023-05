'A motivação está dentro de nós e nem sempre está ativada', diz psicóloga

A motivação é o impulso que nos move diariamente, seja para simples tarefas, ou grandes eventos, ela é responsável por nos fazer sentir vontade de realizar os nossos sonhos. O ser humano precisa de planos. Designar objetivos pode ter uma função terapêutica, pois você consegue organizar melhor o seu dia a dia com base nos desejos futuros, diminuindo o nível de ansiedade, e até se divertindo com as pequenas vitórias ao longo do caminho. Essa técnica pode ser uma grande ajuda na hora de se manter ativo, focado e até motivado.



De acordo com a psicóloga, Gesiane Miyashiro, a desmotivação acontece quando algo sai diferente do que esperávamos. Um plano que deu errado ou uma expectativa que não foi alinhada, tanto na vida pessoal quanto na profissional, pode ser a causa para a falta de motivação de uma pessoa.



É quando o ser humano percebe que as dificuldades e sacrifícios que está realizando no momento são maiores que os benefícios colhidos, tanto a curto quanto a longo prazo. Mas é importante não deixar que isso tome conta, se tornando um empecilho para realizar atividades diárias.



No momento em que a desmotivação se torna comum e te impede de executar simples tarefas, é quando o quadro pode se agravar para o início de depressão. Falta de objetivos, falta de produtividade e o pessimismo são alguns dos obstáculos de quem batalha com a doença, por isso, para evitar que isso aconteça, é necessário ter planos. Além disso, é necessário não se abalar quando algo não sai como quer. A disciplina, como aponta a psicóloga, é a palavra chave para se manter focada mesmo em dias ruins. As dificuldades acontecem para todos e são comuns, mas é necessário ter disciplina em seus dias para não sair da rota desejada.



Para conseguir manter a motivação, a psicóloga ressalta que tem algumas atividades que podem ser inseridas durante a semana, como: cuidar da saúde, com atividades físicas e boa alimentação, organizar a rotina, fazer pequenas pausas, ter momentos de lazer, e principalmente, parar de se comparar. Esses afazeres contribuem para o aumento da qualidade de vida, diminuindo a sensação de falta de propósito e permanecendo com foco para que, mesmo se algo não saia como deseja, você tenha as ferramentas e seja capaz de voltar ao eixo.