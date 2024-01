A previsão do tempo indica quarta-feira de temperaturas elevadas em Três Lagoas

A quarta-feira (17), será de tempo estável com aumento gradativo da temperatura e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os termômetros podem chegar aos 40°C em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%. Os ventos não devem passar dos 60 km/h por ora, exceto algumas rajadas.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 25°C, e a máxima pode chegar aos 38°C.