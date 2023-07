'A promoção é um atrativo para fechar vendas', diz empresária

Encarar e pagar as dívidas mês a mês não é nada fácil para qualquer pessoa. Mas muitas delas, em Três Lagoas, estão comemorando a “ajudinha” durante o mê de julho para quitar dívidas. Caso da Melina Silva, que ganhou R$ 300 ao participar da promoção ‘Grupo RCN paga meu boleto’. Ela é cliente da Ótica Elite e, sem nem acreditar que poderia ser sorteada, comemorou o “alívio” ao receber o dinheiro. “Eu não imaginava que poderia ser sorteada na promoção. Muitas vezes participamos, mas sem acreditar. E esse dinheiro é muito bem-vindo e vou usá-lo para pagar a parcela dos óculos que comprei na ótica”, contou.

A promoção tem fomentado e atraído consumidores para o comércio local. Como o pagamento é em dinheiro, muitas pessoas aproveitam para adquirir produtos em lojas parceiras do Grupo RCN. A empresária Bruna Vanessa Carvalho, proprietária da Ótica Elite, observa que a possibilidade do cliente ganhar um prêmio ajuda ainda mais no fechamento da compra de um produto na loja. “Não é um prêmio qualquer, é dinheiro. Quando falamos para a pessoa sobre a promoção e o que ela pode ganhar comprando um produto, fica muito atrativo. Outro ponto é a facilidade para participar, em se cadastrar. Tudo colabora”, destacou.

Os prêmios são entre os valores de R$ 100 a R$ 500. Vale lembrar que nos sorteios os vendedores que atendeu o sorteado é contemplado com R$ 100.

