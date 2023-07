Abertas as inscrições para quem pretende financiar casa através do MS Moradia

As famílias que buscam realizar o sonho da casa própria já podem a aderir ao projeto “Bônus Moradia”, que garante até R$ 25 mil no financiamento do seu imóvel.

Segundo a coordenadora do Departamento de Habitação, Rafaela Marques, inicialmente, Três Lagoas foi contemplada com 150 cotas do subsídio que ajudará o cidadão a dar entrada de até R$ 25 mil no financiamento da casa própria. No entanto, esse número de moradias pode aumentar, conforme adesão por parte das construtoras. Até agora duas empresas aderiram ao programa.

As inscrições para o MS Moradia, programa do governo do Estado em parceria com os municípios, estão disponíveis no site da Agência estadual de Habitação (AGEHAB). Podem se inscrever pessoas que tenham renda familiar entre R$ 1,5 mil e R$ 6,5 mil.

Quem desejar esclarecer dúvidas ou precisar de ajuda para efetivar o cadastro, pode procurar o Departamento de Habitação, na rua Orestes Prata Tibery, 457 – Centro, das 7h às 17h, sem intervalo de almoço.