Abertas inscrições gratuitas para cursos profissionalizantes; confira as vagas

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) abriu prazo de inscrições para cursos profissionalizantes, oferecidos em Três Lagoas, neste ano de 2023.

Os cursos são gratuitos e as pessoas interessadas devem entrar em contato com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do bairro em que mora, e realizar a inscrição. As vagas são limitadas.

Confira abaixo os cursos oferecidos:

- Corte de Cabelo e Escova

- Manicure e Pedicure

- Barbearia

- Design de Sobrancelha

- Doces Finos

- Confeiteiro

- Salgados

- Panificação

- Desossa de Frango