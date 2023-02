Abertas inscrições gratuitas para o '1º Torneio de Tênis de Mesa'

A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) abriu, nesta quarta-feira (22), o prazo de inscrições para o "1º Torneio de Tênis de Mesa 2023", em Três Lagoas. As inscrições vão até dia 3 de março.

As categorias são: pré-mirim, mirim e infantil e podem participar crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. As inscrições devem ser feitas na Sejuvel, que fica na rua Manoel de Oliveira Gomes, no bairro Santos Dumont, no Ginásio Municipal de Esportes "Cacilda Acre Rocha".

O torneio será realizado no dia 8 de março, a partir das 8h, no próprio ginásio.

Outras informações pelo telefone (67) 3929-1800.