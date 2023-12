Abertura de novas empresas aumenta em Três Lagoas

O número de empresas tem crescido no município. Nesse cenário, observa-se que o mercado está aquecido e num forte crescimento. O uso de ferramentas tecnológicas e políticas públicas adotadas têm contribuído para esse aumento. O setor de serviços foi que mais cresceu.

De acordo com a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), de janeiro a novembro, existem 8.220 empresas ativas em Três Lagoas, não envolvendo MEIs – Microempresas. Desse total, 396 foram novas empresas criadas em 2023, sendo 20 na indústria, 120 no comércio e 274 em serviços.

Segundo o relatório da Jucems, já o número de empresas envolvendo MEIs, de janeiro a novembro de 2023, existem 17.240 empresas ativas em Três Lagoas. Desse total, 2.253 novas empresas foram criadas em 2023, sendo 169 na indústria, 581 no comércio e 1503 em serviços.

De acordo com o presidente da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, Nivaldo da Rocha, algumas medidas se somaram às transformações implementadas na junta comercial nos últimos anos, que passou a ser mais digital, reduzindo o tempo de abertura de empresas, que antes demorava dias, para algumas horas.

