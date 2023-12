Abono salarial PIS/Pasep ainda tem R$ 536 mi aguardando para saque

O abono salarial PIS-Pasep pago neste ano, referente ao ano-base 2021, não foi sacado por mais de 540 mil trabalhadores como informou o Ministério do Trabalhado e Emprego. São quase 536 milhões de reais parados esperando pelo dono.

Do total de trabalhadores, a maior parte é de quem recebe Pasep, que são servidores públicos. Já trabalhadores do setor privado, que recebem o PIS, mais de 153 mil deixaram de sacar o recurso.

Tem direito ao PIS quem trabalhou com a carteira assinada em 2021 e teve rendimento menor que dois salários-mínimos por mês. O valor do abono vai depender de quanto tempo a pessoa esteve empregada, o máximo pago é um salário mínimo, hoje R$ 1.320,00.

Continue Lendo...

Quem perdeu o prazo de saque do abono salarial pode solicitar por meio de recurso administrativo no Ministério do Trabalho e Emprego. O procedimento leva a esfera federal a analisar o caso e liberar o valor para o trabalhador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A abertura de recurso poderá ser feita nos canais de atendimento do Ministério do Trabalhador nas unidades regionais, pelo telefone 158 ou pelo e-mail: trabalhado.uf@economia.gov.br (substituir os dígitos uf pela sigla do estado de domicílio do trabalhador).

Saiba mais na reportagem abaixo: