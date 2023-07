Abrasel promove 1º Festival Gastronômico Caipira nos dias 7 e 8 de julho

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Costa Leste) e o Shopping Três Lagoas promovem o 1º Festival Gastronômico Caipira, nos dias 7 e 8 de julho. O evento será no estacionamento do shopping , com entrada gratuita, das 18h às 22h.

O arraiá julino contará com uma praça de alimentação, onde haverá mais de 15 comidas típicas, música ao vivo e espaço kids. O presidente da Abrasel Costa Leste, Marco Antônio Junior, participou do programa RCN Notícias e falou mais sobre o evento.

Acompanhe abaixo a entrevista: