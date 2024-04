Abril deve ser menos chuvoso e mais quente em Três Lagoas

Abril será um mês com chuva abaixo do esperado na maior parte de Mato Grosso do Sul e temperatura acima da média, na comparação aos registros climatológicos para o período. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O mês, que começou na última segunda-feira, tem projeção de volumes de chuva abaixo da média já a partir da segunda quinzena.

De acordo com dados do Inmet, em Três Lagoas, a média climatológica de precipitação, que se refere ao quanto costuma chover duante abril, é de 76mm. No entanto, o volume previsto não deverá atingir esse total.

A chuva deve se concentrar na primeira quinzena do mês e depois o tempo firme vai predominar, ficando um pouco mais seco, deixando a umidade do ar mais baixa e, consequentemente, a do solo também.

Ainda segundo o Inmet, deve se esperar que a temperatura seja um pouco acima da média para esse mês. Em Três Lagoas, a média máxima é de 30ºC, mas deve se esperar um pouco acima disso para o período, podendo chegar aos 34ºC.

O prognóstico prevê um cenário diferente do que ocorreu no mês de março, marcado por temperaturas mais instáveis, sendo vários dias com chuvas de intensidade fraca, moderada e alguns temporais e rajada de ventos e raios, decorrentes da combinação de calor e umidade.