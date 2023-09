Academia da Saúde celebra seis anos nesta sexta-feira em Três Lagoas

Nesta sexta-feira (15), a Academia de Saúde, projeto da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), celebra seis anos proporcionando iniciativas de prevenção e promoção de saúde aos três-lagoenses.

Inclusive, para celebrar essa data, a equipe da Academia da Saúde irá promover uma ação na Feira Central de Três Lagoas, das 6h30 às 10h30, efetuando novos cadastros, avaliação antropométrica, orientações nutricionais, atividade física de alongamento e ginástica laboral.

Em média, nas práticas de atividade física (todas as modalidades ofertadas) participam mensalmente 550 pessoas usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), de diversos bairros do município.

Localizada no Bairro Jardim Maristela, a Academia de Saúde entrou em funcionamento pleno na gestão do prefeito Angelo Guerreiro, no ano de 2017, com intuito de melhorar a qualidade de vida da população, por meio de atividades físicas, orientações nutricionais, ginástica laboral, crochê, mosaico, palestras educativas e programas de promoção da saúde. Recentemente novos serviços foram implantados como alongamento terapêutico e avaliação antropométrica.

A coordenadora da Academia da Saúde, a nutricionista Maiara Oliveira ressalta que nestes seis anos a academia tem desempenhado um papel essencial na melhoria da qualidade de vida das pessoas. “Aqui exercemos ações e o trabalho da nossa equipe multifuncional que contribuí para a redução das taxas de doenças crônicas e do sedentarismo”, disse.

O projeto “Viver Bem”, lançado em junho de 2021, foi uma evolução notável dessa iniciativa. Ele trouxe uma abordagem mais abrangente para a saúde, visando não apenas a prevenção de doenças, mas também o bem-estar geral.

Em 2021, foi lançado o projeto “Viver Bem”, da Academia de Saúde, voltado para pessoas maiores de 18 anos, que possuam índice de massa corporal (IMC) igual ou maior 25kg/m2, o programa tem duração de dois meses. O grupo oferece apoio psicológico, nutricional, assistência social e fisioterapia que busca abordar não apenas o corpo, mas também a mente.

Além da estética proporciona a inclusão social, criando oportunidades para que os participantes se conectem com outras pessoas, compartilhem experiências e enfrentem desafios de saúde juntos.

A partir deste semestre não é mais necessário esperar a formação de novas turmas para participar do Projeto, o que às vezes demorava alguns meses dependendo da data de matrícula do interessado, agora no ato da inscrição já é possível iniciar no Viver Bem.

Ao longo dos dois anos de Projeto cerca de 320 pessoas já participaram do grupo, segundo informou a coordenadora da Academia da Saúde.

Para fazer a inscrição, é necessário comparecer na Academia da Saúde, com documentos pessoais e cartão do SUS, de segunda a sexta-feira das 7h às 10h e das 13h às 16h.

A Academia da Saúde fica localizada na Rua Aristone José da Silva, cruzamento com a Rua Manoel de Faria Duque s/n, no Jardim Maristela; o celular 99204-6616, próximo a USF Jardim Maristela.