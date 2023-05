Acadêmicos da UFMS de Três Lagoas promovem encontro 'Empreender Hoje'

Acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), unidade de Três Lagoas, promovem o 1º Encontro ‘Empreender Hoje’, com várias palestras de professores, empresários e microempreendedores. O evento é idealizado pela Aditum, que é uma empresa júnior de consultoria jurídica, sem fins lucrativos, formada por universitários.

O encontro começa nesta terça-feira (16) e seguirá até sexta-feira (19), no anfiteatro da UFMS, a partir de 18h30. A presidente da Aditum, Ana Garcia, participou do programa TVC Agora, desta segunda-feira (15), e explicou que o principal objetivo das palestras é levar conhecimento para a população e auxiliar no empreendedorismo.

Confira a reportagem abaixo: