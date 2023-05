Acadêmicos da UFMS promovem semana do empreendedorismo

Uma semana de informação e conhecimento sobre empreendedorismo, assim está sendo o primeiro encontro com Aditum, uma empresa jurídica formada por acadêmicos do curso de direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas.

A Aditum presta serviço de consultoria na área jurídica a população, e nesta semana estão com palestras pra quem busca empreender em qualquer ramo.

Aqueles que buscam se destacar como um bom empreendedor precisa ser inovador e estar atento as mudanças que estamos vivendo, como explica o professor de direito empresarial Marcelo Longo.

Confira a reportagem completa: