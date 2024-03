Ação conjunta da 3ª DP e PM prende mulher por tráfico de drogas no bairro Vila Haro

Uma mulher, de 58 anos, foi presa por tráfico de drogas durante uma ação conjunta da Polícia Militar e da 3ª Delegacia de Polícia Civil, em um bar, na avenida Raphael de Haro, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas.

A 3ª DP recebeu denúncias de uma possível comercialização de drogas no local. Após levantamento de informações dos investigadores da Polícia Civil, foi idealizada e posta em prática uma ação policial.

Com o apoio do setor de inteligência da Polícia Militar, os investigadores da Polícia Civil fizeram contato com a mulher e informaram sobre o suposto crime. A suspeita negou as denúncias de estar vendendo drogas no bar e disse que os polícias poderiam fazer buscas no estabelecimento.

No local, acompanhando a suspeita, um policial militar foi até o banheiro do quarto dela e encontrou 20 porções de cocaína escondidos na lixeira, que pesaram 12,7g. Ainda no lixo do banheiro, haviam outras porções da mesma droga, que pesaram 472g.

Os policiais também apreenderam 3,4g de crack e R$ 890 em notas. Questionada sobre os materiais, a mulher teria confessado aos polícias que as drogas e o dinheiro seriam dela e que utilizava o ponto para a venda de entorpecentes.

Ela recebeu voz de prisão e foi levada à 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante e encaminhada ao presídio feminino de Três Lagoas.