Ação conjunta entre forças policiais prende suspeito de tráfico

Uma operação conjunta envolvendo a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de dois indivíduos, um homem, de 19 anos, acusado de tráfico de drogas e um idoso, de 66 anos, flagrado com drogas para uso pessoal, em resposta a múltiplas denúncias, na quinta-feira (26), na rua Cacildo Arantes, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

As informações prévias fornecidas por denunciantes anônimos levaram a 1ª Delegacia de Polícia Civil a realizar uma investigação sobre atividades de tráfico de drogas, no bairro Paranapungá. No local, os policiais flagraram uma grande movimentação de usuários de drogas. O idoso foi abordado e revistado.

Durante a revista, os agentes encontraram uma pedra de crack em posse do idoso, que, segundo as declarações dos policiais, admitiu ser usuário de substâncias ilícitas. Ele alegou ter recebido a droga do suspeito de tráfico em troca de dinheiro que este lhe devia, como uma forma de quitar a dívida.

Ao perceber a presença das equipes da Polícia Civil e Militar diante da residência, o suspeito teria tentado escapar, lançando uma porção de drogas no chão e correndo em direção ao fundo da casa. O delegado de Polícia Civil que liderava a operação, tentou impedir a fuga do suspeito. Houve resistência por parte do mesmo, resultando em lesões leves em um dos policiais.

Após a ação conjunta, o delegado de Polícia Civil e os Policiais Militares conseguiram conter o suspeito e algemá-lo. Durante busca no local, foram encontrados R$130,00 em dinheiro e uma porção de crack. O homem foi detido e enfrenta acusações de tráfico de drogas, desobediência, resistência à prisão e lesão corporal.