Ação entre PM e 3ª Delegacia de Polícia Civil prende suspeito com bateria furtada

A Polícia Militar por meio da Força Tática e investigadores da 3ª Delegacia de Polícia Civil realizaram a prisão de um homem, de 38 anos, após o suspeito ser flagrado carregando uma bateria veicular, na tarde de sexta-feira (1) no bairro São João, em Três Lagoas.

Por volta de 16h30 as equipes da Polícia Civil e Polícia Militar, realizavam uma ação conjunta no bairro São João, quando avistaram o suspeito que já é bastante conhecido pelas equipes policiais, por diversos crimes cometidos. O suspeito que estava na garupa de uma moto, carregava uma bateria de carro e ao ser questionado sobre o produto, não quis responder aos policiais.



O condutor da moto que havia sido separado para o interrogatório, teria confessado aos policiais que teria dado carona ao suspeito perto do colégio CEI (Centro Educacional Infantil Nossa Senhora Aparecida) e o levaria até o bairro São João. Questionado se saberia algo relacionado a bateria, o condutor da moto teria dito que sabia que o produto era furta e que o colega identificado pelo apelido “Magrão”, teria furtado de um carro nas próximas do CEI.

A dupla foi colocada nos camburões da Polícia Militar e Civil, para que fosse encontrado o carro de onde Magrão teria furtado a bateria. No local os policiais fizeram contato com a vítima que seria professora do local e já estaria ciente do crime. O caso foi registrado da 3ª Delegacia de Polícia Civil e o produto devolvido a vítima. Magrão irá responder pelo crime de furto qualificado, o comparsa foi registrado no boletim de ocorrência como testemunha, sendo obrigado a comparecer na delegacia ou em juízo, caso seja chamado.