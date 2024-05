Ação da campanha 'Maio Amarelo' será realizada na Feira Central de Três Lagoas

Nesta sexta-feira (3), a coordenadora de Educação no Trânsito, Caroline Feliciano, e o técnico da empresa Piracicabana, André Caminski, participaram do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre o ‘Maio Amarelo’.

Após as ações da 18ª Edição da Semana Municipal de Trânsito, que foram voltadas para o trânsito escolar, neste mês as iniciativas se voltam para as empresas. André conta que solicitou uma ação, em parceria com o setor de Trânsito, para a conscientização de segurança, tanto dos funcionários quanto da população.

No dia 8 de maio, será realizado um grande evento na Feira Central Turística, a partir das 18h. Contará com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas e participação especial da banda Cristo Redentor para a abertura do evento, além de exposição de carros antigos e apoio de entidades locais.

Neste ano, o tema da campanha do 'Maio Amarelo' é "A paz no trânsito começa por você". De acordo com Caroline, haverá ações durante todo o mês de maio, como blitzes educativas, palestras voltadas para as empresas e abordagens. O intuito é unir o setor público e o privado para a conscientização da sociedade.

Carol reforça que a imprudência é a principal causa das infrações de trânsito na cidade, destacando a falta do uso de dispositivos de segurança, o uso indevido do celular e a desobediência ao sinal vermelho como as mais frequentes.

