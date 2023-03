Ação da Saúde nas escola municipais imuniza quase 200 pessoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) participou neste sábado (25), do dia “Fortalecimento do vínculo entre a família e a escola” realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), nas unidades educacionais do Município.

O dia tem como objetivo levar alunos, pais e responsáveis ao ambiente escolar. Aproveitando a oportunidade e visando atualizar a caderneta de vacinação e aumentar a cobertura vacinal no público alvo de Três Lagoas, a SMS imunizou 194 pessoas, entre crianças e adultos.

Foram vacinadas pessoas acima de 05 anos de idade, contra a Covid-19 e todos os imunizantes que integram o calendário nacional de vacinação, para a criança ou familiares.

A equipe da SMS esteve presente nas Escolas Municipais Olynto Mancini, Marlene Noronha, Gentil Montalvão, Eufrosina Pinto e Maria de Lourdes Lopes. Outras Unidades escolares receberão os servidores da Saúde, nas outras etapas do “Fortalecimento do vínculo entre a família e a escola” que acontecerão em maio, agosto e outubro.