Ação de microchipagem gratuita em cães e gatos inicia nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (26), os tutores de cães e gatos, em Três Lagoas, terão a oportunidade de garantir a identificação de seus animais de estimação de forma gratuita. A iniciativa é promovida pela prefeitura municipal, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Este dispositivo de identificação, que se torna cada vez mais popular entre os tutores responsáveis, é uma forma eficaz de garantir a segurança e o bem-estar dos animais, além de auxiliar na localização em casos de perda ou furto.

Continue Lendo...

Os interessados poderão se dirigir ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) durante o horário de funcionamento, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira, para realizar o procedimento. É importante ressaltar que todos os cães e gatos, independente do sexo, sejam eles castrados ou não, a partir dos 4 meses de idade, estão aptos a receber o microchip de identificação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como é o procedimento

O microchip tem o tamanho de um grão de arroz. A capsula contendo o item é implantado sob a pele do animal através de um implantador, que se trata de uma agulha especial um pouco mais grossa e que permite a inserção do chip sob a pele. Ali estarão registrados todos os dados do animal, como: endereço, telefone, características, doenças existentes e medicações.

Esse chip garante a tutela do animal. Caso ele for perdido, qualquer clínica veterinária poderá usar uma leitora e identificar o pet, garantindo a segurança dele até o tutor poder ir buscá-lo. Além disso, o animal ganha uma medalha para ser colocada na coleira que contém um QR Code (código de barras) único que permite acessar as informações por meio da leitura com a câmera do celular.

Em casos de roubo ou desaparecimento, também poderá garantir que o animal que tem um tutor, seja ‘resgatado’, pois somente ele (tutor) poderá fazer a transferência de posse. O uso em viagens é muito necessário, pois diversos países não aceitam migração do Brasil de animais que não sejam microchipados.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas