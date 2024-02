Ação de prevenção e combate à leishmaniose visceral na Chácara Eldorado será no sábado

Neste sábado (10), os moradores da Chácara Eldorado terão a oportunidade de participar de uma importante ação de prevenção e combate à Leishmaniose Visceral. A iniciativa é uma resposta ao recente caso da doença em um humano na região e visa conscientizar a população sobre os cuidados necessários para evitar a propagação da enfermidade.

A equipe do Centro de Controle de Zoonose (CCZ), em parceria com a Promoção da Saúde, estará presente na Igreja do Pastor Genivaldo, à rua Ixória, no bairro Chácara Eldorado, das 7h às 11h, oferecendo uma série de atividades voltadas para todos os públicos.

Ações

Dentre as ações planejadas, estão incluídas brincadeiras educativas para as crianças, orientações sobre a doença, panfletagem informativa, vacinação antirrábica para cães, microchipagem e coleta de sangue para testagem da Leishmaniose.

Transmissão

É importante ressaltar que a Leishmaniose não é transmitida diretamente do animal para o ser humano. No entanto, um cão infectado pode transmitir o protozoário para o mosquito-palha, que, por sua vez, pode infectar um humano através da picada. Portanto, é fundamental cuidar adequadamente dos nossos animais de estimação para evitar a disseminação da doença.

A participação de toda a comunidade é essencial para garantir o sucesso dessa iniciativa e promover a saúde e bem-estar de todos os moradores da Chácara Eldorado.

* Com informações da Prefeitura Três Lagoas