Dupla é presa na Lagoa Maior após furtar bicicleta elétrica

Dois homens foram presos em flagrante ao serem flagrados carregando uma bicicleta elétrica, na noite de sábado (2), na avenida Aldair Rosa de Oliveira, Circular da Lagoa, área central de Três Lagoas.

Por volta de 21h, algumas pessoas teriam avistado a dupla carregando a bicicleta elétrica de cor preta, próximo à pista de skate, na circular da Lagoa. A Polícia Militar foi informada e a equipe do Getam (Grupo Especial Tático de Motos) conseguiu localizar os suspeitos. No entanto, eles tentaram fugir do local.

A equipe do Getam rapidamente evitou a fuga da dupla, dando voz de prisão. Os dois teriam confessado ter furtado a bicicleta na área da NOB (antiga ferrovia Noroeste do Brasil), onde estaria ocorrendo um show religioso. Para os militares, um dos suspeitos teria relatado que estaria com dívidas e sendo ameaçado. Para quitar o débito, teria furtado a bicicleta com a ajuda do comparsa, para vênde-la e pagar as dívidas com traficantes.

A dupla recebeu voz de prisão e na área da NOB. Os militares do Getam e da Rádio Patrulha conseguiram localizar a vítima e todos foram para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi registrado o boletim de ocorrência.