Dupla é presa pela Rádio Patrulha da PM após invadir casa e levar vários objetos

A Polícia Militar por meio de uma equipe de Rádio Patrulha conseguiu prender dois homens em flagrante após invadirem uma residência e furtar vários objetos. O crime ocorreu na manhã, desta quinta-feira (7), na rua José da Costa, no bairro Paranapungá, região Norte de Três Lagoas. Por volta de 10h, moradores teriam avistado dois homens em atitude suspeita em frente a casa. Um ladrão entrou no imóvel e saiu carregando uma mochila, um televisor de 50 polegadas e uma bicicleta. As testemunhas acoionaram o número 190 da Polícia Militar e relataram a ação criminosa, assim como a direção tomada pela dupla na fuga.

A equipe da Rádio Patrulha conseguiu abordar a dupla a alguns metros do local do furto e eles receberam voz de prisão. Aos militares, um dos suspeitos, de 34 anos, teria confessado o crime e que invadiu a residência para furtar a TV, uma mochila com vários perfumes, escova de cabelo, sabão em barra, um celular e a bicicleta.

Questionado pelos policiais sobre o fim que daria aos produtos furtados, o suspeito teria dito que era usuário de drogas e que trocaria os objetos em uma boca de fumo, por crack e maconha. Já o comparsa, de 21 anos, negou ter participado do furto. Disse ainda que apenas estava na hora errada, no local errado. Os dois suspeitos têm diversas passagens por furtos, tráfico de drogas, além do flagrante no bairro Paranapungá. A dupla foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

A dona do imóvel estava trabalhando no momento do crime. No entanto, a mãe dela e a irmã foram até a delegacia acompanhar o registro da ocorrência. Os familiares da vítima não quiseram gravar entrevista, mas relataram o medo que enfrentam, devido a grande quantidade de usuários de drogas que passam o dia e noite perambulando pelas ruas do bairro Paranapungá, cometendo furtos, ameaçando os moradores.